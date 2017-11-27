В результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7517 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20523 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 29223 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 29208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97157 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85674 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123515 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148425 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек

В результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек

Киев  •  УНН

 • 11562 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жертвами атаки террористов-смертников в Багдаде стали 17 человек, еще 28 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В МВД Ирака сообщили о том, что двое террористов-смертников в понедельник совершили атаку в районе Ан-Нахраван, расположенном на юго-востоке города.

По данным ведомства, один из преступников успел взорвать себя, другой был застрелен силовиками.

Стоит отметить, что ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, за период войны в Сирии погибло около 25 000 женщин .

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