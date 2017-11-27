В результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек

В МВД Ирака сообщили о том, что двое террористов-смертников в понедельник совершили атаку в районе Ан-Нахраван, расположенном на юго-востоке города.

По данным ведомства, один из преступников успел взорвать себя, другой был застрелен силовиками.

Стоит отметить, что ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, за период войны в Сирии погибло около 25 000 женщин .