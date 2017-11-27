За період війни в Сирії загинуло близько 25 тисяч жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За час громадянської війни в Сирії з березня 2011 року загинули 24 746 жінок, переважна більшість з них були вбиті в результаті дій урядової армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Близько 11,5 тисячі серед убитих жіночої статі були дітьми і підлітками. Вина за 84,5 відсотка смертей, за даними правозахисників, лежить на режимі Башара Асада.
В результаті бомбардувань, хімічних атак і в ході бойових дій солдати урядової армії вбили 20 919 жінок. До загибелі ще 988 жінок і дівчаток привели повітряні нальоти російських ВКС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кожна третя жінка в світі піддається насильству - Генсек ООН
Ще 611 жінок були вбиті силами міжнародної антитерористичної коаліції на чолі з США, 573 - бойовиками "Ісламської держави". 136 жінок і дівчат-підлітків загинули в результаті бойових дій курдських підрозділів, 74 вбито бойовиками ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам".
Дані про те, скільки жінок загинуло в результаті дій збройної "помірної опозиції", в доповіді не наводяться.