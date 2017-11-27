За период войны в Сирии погибло около 25 000 женщин

Около 11,5 тысячи среди убитых женского пола были детьми и подростками. Вина за 84,5 процента смертей, по данным правозащитников, лежит на режиме Башара Асада.

В результате бомбардировок, химических атак и в ходе боевых действий солдаты правительственной армии убили 20 919 женщин. К гибели еще 988 женщин и девочек привели воздушные налеты российских ВКС.

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Еще 611 женщин были убиты силами международной антитеррористической коалиции во главе с США, 573 - боевиками "Исламского государства". 136 женщин и девушек-подростков погибли в результате боевых действий курдских подразделений, 74 убиты боевиками исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

Данные о том, сколько женщин погибло в результате действий вооруженной "умеренной оппозиции", в докладе не приводятся.