За период войны в Сирии погибло около 25 000 женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За время гражданской войны в Сирии с марта 2011 года погибли 24 746 женщин, большинство из них были убиты в результате действий правительственной армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Около 11,5 тысячи среди убитых женского пола были детьми и подростками. Вина за 84,5 процента смертей, по данным правозащитников, лежит на режиме Башара Асада.
В результате бомбардировок, химических атак и в ходе боевых действий солдаты правительственной армии убили 20 919 женщин. К гибели еще 988 женщин и девочек привели воздушные налеты российских ВКС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию - Генсек ООН
Еще 611 женщин были убиты силами международной антитеррористической коалиции во главе с США, 573 - боевиками "Исламского государства". 136 женщин и девушек-подростков погибли в результате боевых действий курдских подразделений, 74 убиты боевиками исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".
Данные о том, сколько женщин погибло в результате действий вооруженной "умеренной оппозиции", в докладе не приводятся.