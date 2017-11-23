Кожна третя жінка в світі піддається насильству - Генсек ООН

"Кожна третя жінка в світі піддається фізичному або сексуальному насильству в тій чи іншій формі. 750 мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 18 років і більше 250 мільйонів піддаються операціям, що калічать статеві органи", - констатував Генеральний секретар ООН, виступаючи на заході, присвяченому Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.

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Генеральний секретар ООН засудив всі акти насильства по відношенню до жінок-політиків і жінок-правозахисників. Він закликав не закривати очі на найжахливіші знущання над жінками - їх сексуальну експлуатацію.

"Прийшов час для колективної боротьби з насильством щодо жінок та дівчаток. Ми повинні всі разом діяти одночасно на рівні країн, регіонів та громад ... ", - закликав Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, щороку в Україні понад 150 тис. жінок потерпають від насильства.