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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 61558 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 40793 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 51639 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61156 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111843 просмотра

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Каждая третья женщина в мире подвергается насилию - Генсек ООН

Каждая третья женщина в мире подвергается насилию - Генсек ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Все женщины и девочки имеют право на жизнь без насилия. Однако в разных уголкам мира это право грубо нарушается. Многие женщины и, в первую очередь, из беднейших и уязвимых общин, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию в той или иной форме. 750 млн девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет и старше 250 млн подвергаются операциям, что калечат половые органы", - констатировал Генеральный секретарь ООН, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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Генеральный секретарь ООН осудил все акты насилия по отношению к женщинам-политикам и женщин-правозащитников. Он призвал не закрывать глаза на ужасные издевательства над женщинами - их сексуальной эксплуатации.

"Пришло время для коллективной борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. Мы должны все вместе действовать одновременно на уровне стран, регионов и общин ...", - призвал Антониу Гутерриш.

Напомним, ежегодно в Украине более 150 тыс. женщин страдают от насилия.

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