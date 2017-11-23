Каждая третья женщина в мире подвергается насилию - Генсек ООН

"Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию в той или иной форме. 750 млн девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет и старше 250 млн подвергаются операциям, что калечат половые органы", - констатировал Генеральный секретарь ООН, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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Генеральный секретарь ООН осудил все акты насилия по отношению к женщинам-политикам и женщин-правозащитников. Он призвал не закрывать глаза на ужасные издевательства над женщинами - их сексуальной эксплуатации.

"Пришло время для коллективной борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. Мы должны все вместе действовать одновременно на уровне стран, регионов и общин ...", - призвал Антониу Гутерриш.

Напомним, ежегодно в Украине более 150 тыс. женщин страдают от насилия.