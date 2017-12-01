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ООН в Женеві продовжила переговори щодо Сирії до 15 грудня

ООН в Женеві продовжила переговори щодо Сирії до 15 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Женеві восьмий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації в Сирії триватиме до 15 грудня. Про це заявив спецпредставник генсека ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, передає УНН з посиланням на Reuters. 

“Організація Об’єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів щодо Сирії в Женеві до 15 грудня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у нинішньому раунді переговорів, які почалися у вівторок цього тижня, вперше взяла участь єдина делегація сирійської опозиції. Делегація Дамаска прибула до Женеви на день пізніше.

Як повідомив спецпредставник, переговори будуть зосереджені, зокрема, на новій конституції і контрольованих ООН парламентських і президентських виборах, а також 12 основних принципах, які представник організації відмовився перерахувати.

Як повідомляв УНН, внаслідок атаки терористів-смертників в Багдаді загинули 17 людей.

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