ООН в Женеві продовжила переговори щодо Сирії до 15 грудня

“Організація Об’єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів щодо Сирії в Женеві до 15 грудня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у нинішньому раунді переговорів, які почалися у вівторок цього тижня, вперше взяла участь єдина делегація сирійської опозиції. Делегація Дамаска прибула до Женеви на день пізніше.

Як повідомив спецпредставник, переговори будуть зосереджені, зокрема, на новій конституції і контрольованих ООН парламентських і президентських виборах, а також 12 основних принципах, які представник організації відмовився перерахувати.

Як повідомляв УНН, внаслідок атаки терористів-смертників в Багдаді загинули 17 людей.