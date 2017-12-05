В коалиции заявили, что в Ираке и Сирии осталось меньше 3 тыс. боевиков "ИГИЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международная коалиция по борьбе с "Исламским государством", возглавляемая Соединенными Штатами, подсчитала, что в Ираке и Сирии осталось менее 3000 боевиков группировки, сообщил во вторник ее представитель, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По нашим оценкам, осталось меньше 3000 бойцов "ИГИЛ" - они все еще остаются угрозой, но мы будем продолжать поддерживать силы наших партнеров, чтобы победить их", - заявил полковник армии США Райан Диллон.
Напомним, "ИГИЛ" призвала к терактам в Европе на рождественские праздники.