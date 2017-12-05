В коалиции заявили, что в Ираке и Сирии осталось меньше 3 тыс. боевиков "ИГИЛ"

"По нашим оценкам, осталось меньше 3000 бойцов "ИГИЛ" - они все еще остаются угрозой, но мы будем продолжать поддерживать силы наших партнеров, чтобы победить их", - заявил полковник армии США Райан Диллон.

Напомним, "ИГИЛ" призвала к терактам в Европе на рождественские праздники.