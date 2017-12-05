У коаліції заявили, що в Іраку і Сирії залишилося менше 3 тис. бойовиків "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародна коаліція щодо боротьби з "Ісламською державою", очолювана Сполученими Штатами, підрахувала, що в Іраку і Сирії залишилося менше 3000 бойовиків угруповання, повідомив у вівторок її представник, передає УНН з посиланням на Reuters.
"За нашими оцінками, залишилося менше 3000 бійців "ІД" - вони все ще залишаються загрозою, але ми будемо продовжувати підтримувати сили наших партнерів, щоб перемогти їх", - заявив полковник армії США Райан Діллон.
Нагадаємо, "ІД" закликала до терактів в Європі на різдвяні свята.