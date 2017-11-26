"Исламское государство" призвало к терактам в Европе на рождественские праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Террористическая организация "Исламское государство" призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Картинки с провокационными изображениеми, что не двусмысленно призывают к террористическим действиям, и соответствующими лозунгами на английском, французском и немецком языках исламисты начали отправлять в мессенджерах.
Данные изображение было перехвачено компанией BlackOps Cyber, которая специализируется на кибербезопасности.
Издание отмечает, что данную информацию начали распространяться по Европе после того, как в Германии задержали 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта.
Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.