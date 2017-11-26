"Ісламська держава" закликала до терактів в Європі на різдвяні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Терористична організація "Ісламська держава" закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині. Про це пише Daily Mail, передає УНН.
Картинки з провокаційним зображенням, що не двозначно закликають до терористичних дій та відповідними гаслами англійською, французькою та німецькою мовами ісламісти почали надсилати у месенджерах.
Дані зображення було перехоплено компанією BlackOps Cyber, яка спеціалізується на кібербезпеці.
Видання зазначає, що дану інформацію почали поширюватися Європою після того, як у Німеччині затримали 6 осіб, підозрюваних у підготовці теракту.
Нагадаємо, правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс.