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"Ісламська держава" закликала до терактів в Європі на різдвяні свята

Київ • УНН

 • 13553 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Терористична організація "Ісламська держава" закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Картинки з провокаційним зображенням, що не двозначно закликають до терористичних дій та відповідними гаслами англійською, французькою та німецькою мовами ісламісти почали надсилати у месенджерах.

Дані зображення було перехоплено компанією BlackOps Cyber, яка спеціалізується на кібербезпеці.

Видання зазначає, що дану інформацію почали поширюватися Європою після того, як у Німеччині затримали 6 осіб, підозрюваних у підготовці теракту.

Нагадаємо, правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс.

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