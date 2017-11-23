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У Франції затримали 6 осіб, які готували напад на Різдвяну ярмарку в Реймсі

У Франції затримали 6 осіб, які готували напад на Різдвяну ярмарку в Реймсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс. Про це повідомляє УНН з посиланням на l'union.

Зазначається, що затримання були проведені в Реймсі, а також в департаментах Об і Арденни. Окрім затриманих підозрюваних, було вилучено зброю.

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За словами прокурора Реймса говорити про терористичну загрозу місту, поки триває слідство не варто. На даний момент встановлюється на скільки реальною була загроза та рівень підготовки зловмисників.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про боротьбу з тероризмом, який вступить в силу разом із закінченням режиму надзвичайного стану в країні.

 

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