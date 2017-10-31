Макрон підписав новий антитерористичний закон, який замінить надзвичайний стан у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про боротьбу з тероризмом, який вступить в силу разом із закінченням режиму надзвичайного стану в країні, передає УНН з посиланням на Le Point.
"Цей закон дозволить нам вийти з надзвичайного стану з 1 листопада, забезпечуючи при цьому повну безпеку наших громадян", - сказав Макрон після підписання нового закону.
На його думку, новий закон дозволить посилити заходи по боротьбі з тероризмом, зокрема в місцях великого скупчення людей.
Нагадаємо, надзвичайний стан було запроваджено у Франції в листопаді 2015 роки після терактів в Парижі. Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Надзвичайний стан значно розширив права правоохоронців. Серед іншого, він дозволяє поліції проводити обшуки в помешканнях без відповідного судового рішення, а також обмежувати свободу зібрань та поміщати підозрюваних під домашній арешт.
Як повідомляв УНН, французький парламент остаточно схвалив проект закону, що покликаний посилити норми у сфері національної безпеки.