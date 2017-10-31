Макрона подписал новый антитеррористический закон, который заменит чрезвычайное положение во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране, передает УНН со ссылкой на Le Point.
"Этот закон позволит нам выйти из чрезвычайного положения с 1 ноября, обеспечивая при этом полную безопасность наших граждан", - сказал Макрона после подписания нового закона.
По его мнению, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей.
Напомним, чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чрезвычайное положение значительно расширил права правоохранителей. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в помещениях без соответствующего судебного решения, а также ограничивать свободу собраний и помещать подозреваемых под домашний арест.
Как сообщал УНН, французский парламент окончательно одобрил проект закона, который призван усилить нормы в сфере национальной безопасности.