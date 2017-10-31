Макрона подписал новый антитеррористический закон, который заменит чрезвычайное положение во Франции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24394 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87635 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144649 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112350 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113817 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110822 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103012 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103232 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150818 просмотра

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Макрона подписал новый антитеррористический закон, который заменит чрезвычайное положение во Франции

Макрона подписал новый антитеррористический закон, который заменит чрезвычайное положение во Франции

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране, передает УНН со ссылкой на Le Point.

"Этот закон позволит нам выйти из чрезвычайного положения с 1 ноября, обеспечивая при этом полную безопасность наших граждан", - сказал Макрона после подписания нового закона.

По его мнению, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей.

Напомним, чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чрезвычайное положение значительно расширил права правоохранителей. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в помещениях без соответствующего судебного решения, а также ограничивать свободу собраний и помещать подозреваемых под домашний арест.

Как сообщал УНН, французский парламент окончательно одобрил проект закона, который призван усилить нормы в сфере национальной безопасности.

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