Макрона подписал новый антитеррористический закон, который заменит чрезвычайное положение во Франции

"Этот закон позволит нам выйти из чрезвычайного положения с 1 ноября, обеспечивая при этом полную безопасность наших граждан", - сказал Макрона после подписания нового закона.

По его мнению, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей.

Напомним, чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чрезвычайное положение значительно расширил права правоохранителей. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в помещениях без соответствующего судебного решения, а также ограничивать свободу собраний и помещать подозреваемых под домашний арест.

Как сообщал УНН, французский парламент окончательно одобрил проект закона, который призван усилить нормы в сфере национальной безопасности.