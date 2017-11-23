Во Франции задержали 6 человек, которые готовили нападение на Рождественскую ярмарку в Реймсе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители Франции задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на l'union.
Отмечается, что задержания были проведены в Реймсе, а также в департаментах Об и Арденны. Кроме того у подозреваемых было изъято оружие.
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По словам прокурора Реймса говорить о террористической угрозе городу, пока продолжается следствие, не стоит. На данный момент устанавливается на сколько реальной была угроза и уровень подготовки злоумышленников.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом , который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране.