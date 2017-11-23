Генштаб РФ анонсував скорочення військової присутності в Сирії

"По завершенні виконання військових завдань, залишилося зовсім небагато, звичайно, буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем, і угруповання буде скорочена", - сказав він.

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Герасимов додав, що в Сирії залишаться Центр примирення, дві військові бази і кілька "необхідних структур" для підтримки нинішнього становища.

Нагадаємо, американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупованням "Ісламська держава", з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії.