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Генштаб РФ анонсував скорочення військової присутності в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російське угруповання в Сирії буде істотно скорочене до кінця нинішнього року. Про це заявив глава Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"По завершенні виконання військових завдань, залишилося зовсім небагато, звичайно, буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем, і угруповання буде скорочена", - сказав він.

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Герасимов додав, що в Сирії залишаться Центр примирення, дві військові бази і кілька "необхідних структур" для підтримки нинішнього становища.

Нагадаємо, американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупованням "Ісламська держава", з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії.

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