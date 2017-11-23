Американські військові сили залишаться в Сирії після розгрому ІД

"Представники адміністрації США кажуть, що сподіваються використати постійне перебування американських військ на півночі Сирії для підтримки Сирійських демократичних сил, до яких входять переважно курди, щоб підштовхнути Ассада до поступок на мирних переговорах під егідою ООН у Женеві", - зазначається в тексті публікації.

Очікується, що ці переговори мають відновитися наприкінці листопада, після понад трьох років безрезультатних домовленостей.

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Вважається, що різке виведення американських сил може допомогти Асаду забезпечити його політичне виживання, що було б вигідно його наближчому союзнику - Ірану.

Нагадаємо, В.Путін і Д.Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі. Темою обговорення було питання деескалації конфлікту в Сирії.