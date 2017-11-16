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Терористичне угрупування "ІД" втратило 95% контрольованої території

Терористичне угрупування "ІД" втратило 95% контрольованої території

Київ • УНН

 • 9408 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Ісламської держави” втратило 95% транскордонного “халіфату”, передає УНН з посиланням на AFP.

“Із 2014 року, коли була створена наша (міжнародна коаліція на чолі з США — ред.) терористичне угрупування „Ісламської держави“ втратило 95% території, яку вона колись контролювала в Іраку та Сирії”, — сказав посол Вашингтона в міжнародній коаліції по боротьбі з ІД Бретт МакГурк.

У 2014 році ІД оголосила про транскордонний “халіфат” на території, яка приблизно займає площу як Велика Британія, при цьому залучивши тисячі бойовиків.

“Більше 7,5 млн людей були звільнені від "Ісламської держави" на протязі цього часу”, — сказав МакГурк.

Нагадаємо, сили безпеки Іраку за підтримки міжнародної коаліції проти “Ісламської держави” звільнили майже всю територію, підконтрольну “ІД” в Іраку.

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