Террористическая группировка "ИД" потеряла 95% контролируемой территории

"С 2014 года, когда была создана наша (международная коалиция во главе с США - ред.) террористическая группировка "Исламское государство" потеряло 95% территории, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии", - сказал посол Вашингтона в международной коалиции по борьбе с ИД Бретт МакГурк.

В 2014 году ИД объявила о трансграничном "халифате" на территории, которая примерно занимает площадь как Великобритания, при этом привлекая тысячи боевиков.

"Более 7500000 человек были освобождены от "Исламского государства" в течение этого времени", - сказал МакГурк.

Напомним, силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИД" в Ираке.