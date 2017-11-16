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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39844 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61244 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69307 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72365 просмотра

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Террористическая группировка "ИД" потеряла 95% контролируемой территории

Террористическая группировка "ИД" потеряла 95% контролируемой территории

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Террористическая группировка "Исламского государства" потеряла 95% трансграничного "халифата", передает УНН со ссылкой на AFP.

"С 2014 года, когда была создана наша (международная коалиция во главе с США - ред.) террористическая группировка "Исламское государство" потеряло 95% территории, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии", - сказал посол Вашингтона в международной коалиции по борьбе с ИД Бретт МакГурк.

В 2014 году ИД объявила о трансграничном "халифате" на территории, которая примерно занимает площадь как Великобритания, при этом привлекая тысячи боевиков.

"Более 7500000 человек были освобождены от "Исламского государства" в течение этого времени", - сказал МакГурк.

Напомним, силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИД" в Ираке.

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