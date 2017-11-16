Террористическая группировка "ИД" потеряла 95% контролируемой территории
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Террористическая группировка "Исламского государства" потеряла 95% трансграничного "халифата", передает УНН со ссылкой на AFP.
"С 2014 года, когда была создана наша (международная коалиция во главе с США - ред.) террористическая группировка "Исламское государство" потеряло 95% территории, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии", - сказал посол Вашингтона в международной коалиции по борьбе с ИД Бретт МакГурк.
В 2014 году ИД объявила о трансграничном "халифате" на территории, которая примерно занимает площадь как Великобритания, при этом привлекая тысячи боевиков.
"Более 7500000 человек были освобождены от "Исламского государства" в течение этого времени", - сказал МакГурк.
Напомним, силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИД" в Ираке.