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Ірак майже звільнили від "Ісламської держави"

Ірак майже звільнили від "Ісламської держави"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сили безпеки Іраку за підтримки міжнародної коаліції проти "Ісламської держави" звільнили майже всю територію, підконтрольну "ІД" в Іраку. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Центрального командування збройних сил США.

Коаліція привітала уряд Іраку і сили безпеки країни з їх перемогою проти "ІД" в Аль-Каймі у західній провінції Анбар 3 листопада.

"Звільнення району Аль-Кайм і ключового ділянки кордону з Сирією є важливою віхою в триваючій кампанії проти "ІД". Сили безпеки Іраку, за підтримки міжнародної коаліції, тепер звільнили майже всю територію, підконтрольну "ІД" в Іраку", - йдеться в повідомленні.

"Загроза залишається і попереду ще важка робота, але ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з урядом і силами безпеки Іраку для забезпечення остаточної поразки "ІД", - сказав командувач операцією "Непохитна рішучість", яку коаліція проводить в Іраку і Сирії, генерал-майор Роберт Вайт.

Нагадаємо, "ІД" стратив більше 700 цивільних під час боїв за іракський Мосул.

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