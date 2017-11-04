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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43811 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101300 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103512 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103328 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101884 просмотра

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Ирак почти освободили от "Исламского государства"

Ирак почти освободили от "Исламского государства"

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГ" в Ираке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США.

Коалиция поздравила правительство Ирака и силы безопасности страны с их победой против "ИГ" в Аль-Кайме, западной провинции Анбар 3 ноября.

"Освобождение района Аль-Кайм и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против "ИГ". Силы безопасности Ирака, при поддержке международной коалиции, теперь освободил почти всю территорию, подконтрольную "ИГ" в Ираке", - говорится в сообщении.

"Угроза остается, и предстоит еще напряженная работа, но мы будем продолжать стоять бок о бок с правительством и силами безопасности Ирака для обеспечения окончательного поражения "ИГ", - сказал командующий операцией "Непоколебимая решимость", которую коалиция проводит в Ираке и Сирии, генерал-майор Роберт Уайт.

Напомним, "ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул.

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