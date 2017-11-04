Ирак почти освободили от "Исламского государства"

Коалиция поздравила правительство Ирака и силы безопасности страны с их победой против "ИГ" в Аль-Кайме, западной провинции Анбар 3 ноября.

"Освобождение района Аль-Кайм и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против "ИГ". Силы безопасности Ирака, при поддержке международной коалиции, теперь освободил почти всю территорию, подконтрольную "ИГ" в Ираке", - говорится в сообщении.

"Угроза остается, и предстоит еще напряженная работа, но мы будем продолжать стоять бок о бок с правительством и силами безопасности Ирака для обеспечения окончательного поражения "ИГ", - сказал командующий операцией "Непоколебимая решимость", которую коалиция проводит в Ираке и Сирии, генерал-майор Роберт Уайт.

Напомним, "ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул.