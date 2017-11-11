Путін і Трамп під час зустрічі у В'єтнамі згадували Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час зустрічі на саміті АТЕС у В'єтнамі президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп порушували тему України, однак детально це питання не обговорювалось. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Україна звучала (на зустрічі Путіна та Трампа - ред), констатувалося, що ситуація складна, але (детально - ред.) не проговорювалось", - заявив Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, В.Путін і Д.Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі. Темою обговорення було питання деескалації конфлікту в Сирії.