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Путін і Трамп під час зустрічі у В'єтнамі згадували Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час зустрічі на саміті АТЕС у В'єтнамі президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп порушували тему України, однак детально це питання не обговорювалось. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Україна звучала (на зустрічі Путіна та Трампа - ред), констатувалося, що ситуація складна, але (детально - ред.) не проговорювалось", - заявив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, В.Путін і Д.Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі. Темою обговорення було питання деескалації конфлікту в Сирії.

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