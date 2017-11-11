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Путін і Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі в рамках АТЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі. Про це повідомляє УНН з посиланням РИА "Новости".

Темою обговорення було питання деескалації конфлікту в Сирії.

Зокрема, лідери підтвердили рішучість завдати поразки терористичній організації "Ісламська держава" в Сирії, а також продовжувати спільні зусилля по боротьбі з бойовиками до повного розгрому.

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Разом з цим, Путін і Трамп також відзначили, що конфлікт в Сирії не має військового рішення і підтвердили свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності Сирії відповідно до резолюції РБ ООН 2254.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування.

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