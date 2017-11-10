Путін і Трамп зустрілись на саміті АТЕС

Під час церемонії фотографування В.Путін і Д.Трамп стали поруч один з одним. Як зазначається, Д.Трамп підійшов до В.Путіна, який вже стояв там.

"Вони привітали один одного, протягом декількох секунд вони посміхалися і тиснули один одному руки", - сказано в повідомленні.

Після закінчення церемонії фотографування лідери держав вирушили на прийом.

Як повідомляв УНН, раніше в Кремлі повідомляли, що протокольні служби продовжують обговорення зустрічі президентів Росії і США на полях саміту АТЕС у В'єтнамі, але лідери так чи інакше поспілкуються.

«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y