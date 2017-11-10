Путін і Трамп зустрілись на саміті АТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Під час церемонії фотографування В.Путін і Д.Трамп стали поруч один з одним. Як зазначається, Д.Трамп підійшов до В.Путіна, який вже стояв там.
"Вони привітали один одного, протягом декількох секунд вони посміхалися і тиснули один одному руки", - сказано в повідомленні.
Після закінчення церемонії фотографування лідери держав вирушили на прийом.
Як повідомляв УНН, раніше в Кремлі повідомляли, що протокольні служби продовжують обговорення зустрічі президентів Росії і США на полях саміту АТЕС у В'єтнамі, але лідери так чи інакше поспілкуються.
«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2017 г.