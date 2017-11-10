Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС

Во время церемонии фотографирования В.Путин и Д.Трамп стали рядом друг с другом. Как отмечается, Д.Трамп подошел к уже стоявшему там В.Путину.

"Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки", - сказано в сообщении.

По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием.

Как сообщал УНН, ранее в Кремле сообщали, что протокольные службы продолжают обсуждение встречи президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, но лидеры так или иначе пообщаются.

«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y