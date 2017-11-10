Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Во время церемонии фотографирования В.Путин и Д.Трамп стали рядом друг с другом. Как отмечается, Д.Трамп подошел к уже стоявшему там В.Путину.
"Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки", - сказано в сообщении.
По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием.
Как сообщал УНН, ранее в Кремле сообщали, что протокольные службы продолжают обсуждение встречи президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, но лидеры так или иначе пообщаются.
«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2017 г.