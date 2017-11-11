Путин и Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи в рамках АТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщает УНН со ссылкой РИА "Новости".
Темой обсуждения был вопрос деэскалации конфликта в Сирии.
В частности, лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической организации "Исламское государство" в Сирии, а также продолжать совместные усилия по борьбе с боевиками до полного разгрома.
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Вместе с тем, Путин и Трамп также отметили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единства и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.