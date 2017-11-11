Путин и Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи в рамках АТЭС

Темой обсуждения был вопрос деэскалации конфликта в Сирии.

В частности, лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической организации "Исламское государство" в Сирии, а также продолжать совместные усилия по борьбе с боевиками до полного разгрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров назвал рукопожатие президентов РФ и США "медвежьей хваткой"

Вместе с тем, Путин и Трамп также отметили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единства и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.