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Кадиров назвав рукостискання президентів РФ та США "ведмежою хваткою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував коротку зустріч російського президента Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на полях саміту АТЕС у В'єтнамі, а рукостискання назвав "ведмежою хваткою". Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

"Президент США Дональд Трамп сам підійшов до Володимира Путіна. Судячи з аж ніяк не млявого рукостискання, демонстрація своєї сили Трампу не вдалася, а наш президент показав ведмежу хватку", - зазначив Кадиров.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування.

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