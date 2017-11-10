Кадиров назвав рукостискання президентів РФ та США "ведмежою хваткою"

"Президент США Дональд Трамп сам підійшов до Володимира Путіна. Судячи з аж ніяк не млявого рукостискання, демонстрація своєї сили Трампу не вдалася, а наш президент показав ведмежу хватку", - зазначив Кадиров.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування.