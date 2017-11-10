Кадыров назвал рукопожатие президентов РФ и США "медвежьей хваткой"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал короткую встречу российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, а рукопожатие назвал "медвежьей хваткой". Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает УНН.
"Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку", - отметил Кадыров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.