Путин и Трамп во время встречи во Вьетнаме вспомнили об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поднимали тему Украины, однако подробно этот вопрос не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Украина звучала (на встрече Путина и Трампа - ред), констатировалось, что ситуация сложная, но (подробно - ред.) не проговаривалось", - заявил Д.Песков.
Как сообщал УНН, В.Путин и Д.Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме. Темой обсуждения был вопрос деэскалации конфликта в Сирии.