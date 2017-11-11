Путин и Трамп во время встречи во Вьетнаме вспомнили об Украине

"Украина звучала (на встрече Путина и Трампа - ред), констатировалось, что ситуация сложная, но (подробно - ред.) не проговаривалось", - заявил Д.Песков.

Как сообщал УНН, В.Путин и Д.Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме. Темой обсуждения был вопрос деэскалации конфликта в Сирии.