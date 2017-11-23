Американские военные силы останутся в Сирии после разгрома ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет полученная конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии. Об этом говорится в публикации The Washington Post, передает УНН.
"Представители администрации США говорят, что надеются использовать постоянное пребывание американских войск на севере Сирии для поддержки Сирийских демократических сил, в которые входят преимущественно курды, чтобы подтолкнуть Ассада к уступкам на мирных переговорах под эгидой ООН в Женеве", - говорится в тексте публикации.
Ожидается, что эти переговоры должны возобновиться в конце ноября, после более трех лет безрезультатных договоренностей.
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Считается, что резкое вывода американских сил может помочь Асаду обеспечить его политическое выживание, что было бы выгодно его ближайшего союзника - Ирана.
Напомним, В.Путин и Д.Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме. Темой обсуждения было вопросы деэскалации конфликта в Сирии .