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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19699 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103596 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111799 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133117 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107113 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Американские военные силы останутся в Сирии после разгрома ИГ

Американские военные силы останутся в Сирии после разгрома ИГ

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет полученная конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии. Об этом говорится в публикации The Washington Post, передает УНН.

"Представители администрации США говорят, что надеются использовать постоянное пребывание американских войск на севере Сирии для поддержки Сирийских демократических сил, в которые входят преимущественно курды, чтобы подтолкнуть Ассада к уступкам на мирных переговорах под эгидой ООН в Женеве", - говорится в тексте публикации.

Ожидается, что эти переговоры должны возобновиться в конце ноября, после более трех лет безрезультатных договоренностей.

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Считается, что резкое вывода американских сил может помочь Асаду обеспечить его политическое выживание, что было бы выгодно его ближайшего союзника - Ирана.

Напомним, В.Путин и Д.Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме. Темой обсуждения было вопросы деэскалации конфликта в Сирии .

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