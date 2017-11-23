Генштаб РФ анонсировал сокращение военного присутствия в Сирии

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 43570 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 26875 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 39847 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 51919 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108592 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112928 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 136879 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107223 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108672 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 113294 просмотра

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Генштаб РФ анонсировал сокращение военного присутствия в Сирии

Генштаб РФ анонсировал сокращение военного присутствия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 10918 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российское группировки в Сирии будет существенно сокращено до конца нынешнего года. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"По завершении выполнения военных задач, осталось совсем немного, конечно, будет принято решение верховным главнокомандующим, и группировка будет сокращена", - сказал он.

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Герасимов добавил, что в Сирии останутся Центр примирения, две военные базы и несколько "необходимых структур" для поддержки нынешнего положения.

Напомним, американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет получена конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии.

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