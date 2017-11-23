Генштаб РФ анонсировал сокращение военного присутствия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российское группировки в Сирии будет существенно сокращено до конца нынешнего года. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По завершении выполнения военных задач, осталось совсем немного, конечно, будет принято решение верховным главнокомандующим, и группировка будет сокращена", - сказал он.
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Герасимов добавил, что в Сирии останутся Центр примирения, две военные базы и несколько "необходимых структур" для поддержки нынешнего положения.
Напомним, американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет получена конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии.