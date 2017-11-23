Генштаб РФ анонсировал сокращение военного присутствия в Сирии

"По завершении выполнения военных задач, осталось совсем немного, конечно, будет принято решение верховным главнокомандующим, и группировка будет сокращена", - сказал он.

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Герасимов добавил, что в Сирии останутся Центр примирения, две военные базы и несколько "необходимых структур" для поддержки нынешнего положения.

Напомним, американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет получена конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии.