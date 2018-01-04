По меньшей мере 30 гражданских погибло в результате удара российской авиации вблизи Дамаска - СМИ

По крайней мере четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраб в Южной Гуте. В этом районе в результате бомбардировки погибли около 20 человек, ранены более 40.

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В другом городе в Восточной Гуте по меньшей мере 10 человек погибли в результате воздушных ударов.

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По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, расположенным в Великобритании, среди погибших было 11 женщин и детей.