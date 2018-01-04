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В Сирии во время обстрела погибли двое российских военнослужащих

Киев • УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.

В Сирии во время обстрела погибли двое российских военнослужащих

“В ведомстве заявили, что „мобильная диверсионная группа“ террористов открыла минометный огонь по базе 31 декабря. Сирийские силовики разыскивают причастных к атаке радикалов, а также усиливают режим охраны территории, прилегающей к аэродрому”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минобороны РФ также назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов.

Ранее в ведомстве сообщили, что 31 декабря в пятнадцати километрах от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. Борттехник получил травмы. Инцидент произошел из-за технической неисправности машины.

На базе Хмеймим находится авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии.

В декабре президент РФ Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российское присутствие на Хмеймиме и в Тартусе решили сохранить.

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