У Сирії під час обстрілу загинули двоє російських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Двоє військовослужбовців загинули в результаті мінометного обстрілу бойовиками аеродрому Хмеймім в Сирії. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.
"У відомстві заявили, що "мобільна диверсійна група" терористів відкрила мінометний вогонь по базі 31 грудня. Сирійські силовики розшукують причетних до атаки радикалів, а також посилюють режим охорони території, прилеглої до аеродрому", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, у Міноборони РФ також назвали фейком дані ЗМІ про знищення ісламістами семи літаків, що перебувають на базі.
Раніше у відомстві повідомили, що 31 грудня в 15 кілометрах від аеродрому Хама впав вертоліт Мі-24. Обидва пілоти загинули. Борттехнік отримав травми. Інцидент стався через технічну несправність машини.
На базі Хмеймім розташована авіагрупа ВКС Росії. Вона підтримувала наземні операції сирійської армії.
У грудні президент РФ Володимир Путін оголосив про виведення частини контингенту з республіки, однак російську присутність на Хмеймімі і в Тартусі вирішили зберегти.