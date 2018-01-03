У Сирії розбився російський вертоліт, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Сирії 31 грудня розбився російський військовий вертоліт Мі-24. Про це повідомила міжнародна російська дослідницька група Conflict Intelligence Team у соцмережах, передає УНН.
Як зазначається, у результаті загинули двоє членів екіпажу. Відомо, що один із загиблих - майор Артем Куліш, а прізвище другого - Матвєєв.
Вертоліт, в якому вони перебували, супроводжував конвой у провінції Хама і зачепив лінію електропередачі.
У повідомленні CIT наголошується, що місце аварії - у так званій "зоні деескалації".
Нагадаємо, раніше російський вертоліт у Сирії розбився через помилку пілотування.