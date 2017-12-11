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Путін наказав почати виведення російських військ із Сирії

Путін наказав почати виведення російських військ із Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.

"Міністру оборони, начальнику Генштабу наказую розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їх постійної дислокації", - заявив В.Путін під час візиту на російську базу в сирійському місті Хмейміме.

Як повідомляв УНН, 7 грудня начальник головного оперативного управління Генерального штабу РФ Сергій Рудський заявив, що збройні сили Росії виконали завдання по розгрому "Ісламської держави" в Сирії.

Нагадаємо, 21 листопада В.Путін на зустрічі з сирійським лідером Башаром Асадом в Сочі повідомив, що операція проти бойовиків в республіці наближається до завершення.

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