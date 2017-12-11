Путін наказав почати виведення російських військ із Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Міністру оборони, начальнику Генштабу наказую розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їх постійної дислокації", - заявив В.Путін під час візиту на російську базу в сирійському місті Хмейміме.
Як повідомляв УНН, 7 грудня начальник головного оперативного управління Генерального штабу РФ Сергій Рудський заявив, що збройні сили Росії виконали завдання по розгрому "Ісламської держави" в Сирії.
Нагадаємо, 21 листопада В.Путін на зустрічі з сирійським лідером Башаром Асадом в Сочі повідомив, що операція проти бойовиків в республіці наближається до завершення.