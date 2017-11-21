Путін заявив про завершення військової операції в Сирії

"До повної перемоги над тероризмом, звичайно, ще дуже далеко. Але що стосується нашої спільної роботи щодо боротьби з терористами на території Сирії, ця військова операція дійсно завершується", - сказав В.Путін.

Він додав, що зараз головне - перейти до політичного врегулювання. В.Путін віддав належне тому, що Дамаск готовий працювати з усіма, хто хоче миру і стабільності.

Б. Асад в свою чергу зазначив, що дії російських ВКС дозволили просувати політичне врегулювання в республіці "на основі поваги Статуту ООН, суверенітету і незалежності держави".

Росія почала боротися з бойовиками в Сирії у вересні 2015 року.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін в Сочі зустрівся з сирійським колегою Башаром Асадом.