Путин провел встречу с Асадом

Путин поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.

В свою очередь Асад поблагодарил российкого президента за помощь. Он отметил, что благодаря России Сирия спасена как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование. Асад добавил, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности.