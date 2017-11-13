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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14555 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Киев  •  УНН

 • 8599 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Правозащитники отнесли к преступлениям осаду войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей. Также отмечается, что сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов.

"Сирийское правительство осознанно применяет голод в качестве коллективного наказания для населения", - заявил представитель немецкого отделения AI Рене Вильдангель (Rene Wildangel).

Кроме того, Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией. В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники. В этой связи правозащитники полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей.

Также Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.

Как сообщал УНН, эксперты ООН назвали режим президента Сирии Башара Асада ответственным за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля этого года.

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