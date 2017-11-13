Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Правозащитники отнесли к преступлениям осаду войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей. Также отмечается, что сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов.

"Сирийское правительство осознанно применяет голод в качестве коллективного наказания для населения", - заявил представитель немецкого отделения AI Рене Вильдангель (Rene Wildangel).

Кроме того, Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией. В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники. В этой связи правозащитники полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей.

Также Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.

Как сообщал УНН, эксперты ООН назвали режим президента Сирии Башара Асада ответственным за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля этого года.