Amnesty звинуватила Асада в злочинах проти людяності

Правозахисники віднесли до злочинів облогу військами Асада населених пунктів і примусове переселення проживаючих там людей. Також наголошується, що сирійська урядова армія влаштовувала бомбардування обложених територій і блокувала доставку гуманітарної допомоги, в результаті чого мирні жителі відчували гостру нестачу продовольства і медикаментів.

"Сирійський уряд усвідомлено застосовує голод в якості колективного покарання для населення", - заявив представник німецького відділення AI Рене Вільдангель (Rene Wildangel).

Крім того, Amnesty розкритикувала так зване "мирову угоду" між режимом Асада і сирійською опозицією. В результаті тисячі сімей, евакуйованих з міста, виявилися в тяжких умовах в бідно оснащених таборах, нарікають правозахисники. У зв'язку з цим правозахисники вважають, що дана угода можна прирівняти фактично до примусового переселення людей.

Також Amnesty зажадала від ООН провести ретельне розслідування описаних обставин і піддати кримінальному переслідуванню порушників.

Як повідомляв УНН, експерти ООН назвали режим президента Сирії Башара Асада відповідальним за хімічну атаку в сирійському Хан-Шейхуні 4 квітня цього року.