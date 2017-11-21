Путін провів зустріч з Асадом

Путін привітав Асада з успішною боротьбою з тероризмом. За його словами, сирійський народ проходить через дуже важкі випробування і наближається до розгрому бойовиків.

У свою чергу Асад подякував російському президенту за допомогу. Він зазначив, що завдяки Росії Сирія врятована як держава. За його словами, операція російської авіації дозволила також просувати політичне врегулювання. Асад додав, що вдалося відстояти територіальну цілісність і незалежність країни.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людяності.