Путин заявил о завершении военной операции в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал В.Путин.
Он добавил, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. В.Путин отдал должное тому, что Дамаск готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.
Б.Асад в свою очередь отметил, что действия российских ВКС позволили продвигать политическое урегулирование в республике "на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства".
Россия начала бороться с боевиками в Сирии в сентябре 2015 года.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.