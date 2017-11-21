Путин заявил о завершении военной операции в Сирии

"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал В.Путин.

Он добавил, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. В.Путин отдал должное тому, что Дамаск готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.

Б.Асад в свою очередь отметил, что действия российских ВКС позволили продвигать политическое урегулирование в республике "на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства".

Россия начала бороться с боевиками в Сирии в сентябре 2015 года.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.