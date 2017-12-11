Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю начать вывод российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил В.Путин во время визита на российскую базу в сирийском городе Хмеймиме.
Как сообщал УНН 7 декабря начальник главного оперативного управления Генерального штаба РФ Сергей Рудской заявил, что вооруженные силы России выполнили задачи по разгрому "Исламского государства" в Сирии.
Напомним, 21 ноября В.Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.