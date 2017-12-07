У РФ заявили про розгром "ІД" в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Начальник головного оперативного управління Генерального штабу РФ Сергій Рудський заявив, що збройні сили Росії виконали завдання по розгрому "Ісламської держави" в Сирії, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
За його словами, на сьогоднішній день не залишилося жодного населеного пункту під контролем "Ісламської держави". Також він додав, що на звільненій території можуть з'являтися окремі диверсійні групи "ІГ".
Крім того, за словами генерал-полковника, російські війська будуть стежити за дотриманням перемир'я в Сирії.
Нагадаємо, як заявив сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, повітряні удари російських сил в Сирії по утримуваної "Ісламським державою" селі в середу, 6 грудня, забрав життя не менше 24 цивільних.