В РФ заявили об разгроме "ИД" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской сообщил, что вооруженные силы России выполнили задачу по разгрому "Исламского государства" в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта под контролем "Исламского государства". Также он добавил, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы "ИГ".
Кроме того, по словам генерал-полковника, российские войска будут следить за соблюдением перемирия.
Напомним, как заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, воздушные удары российских сил в Сирии по удерживаемой "Исламским государством" деревне в среду, 6 декабря, унес жизни не менее 24 гражданских.