В Дамаске предотвратили теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сирийские силы на окраине города Дамаск в Сирии сегодня предотвратили теракт, который хотели совершить с помощью бомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на SANA.
Источник в местной полиции сообщил, что во время проверки был замечен заминированный пассажирский автомобиль Hyundai с террористом-смертником.
Автомобиль взорвали до того, как он достиг въезда в город. Погиб терорист, других жертв нет.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о победе над "ИГИЛ" в Ираке и Сирии.