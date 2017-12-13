Трамп заявил о победе над "ИГИЛ" в Ираке и Сирии

“Он (бюджет — ред) санкционирует продолжение финансирования нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления”, — заявил президент США.

Как сообщал УНН, иракский премьер заявил о победе над “Исламским государством”.