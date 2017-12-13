Трамп заявив про перемогу над "ІДІЛ" в Іраку та Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над терористичним угрупуванням “Ісламська держава” в Сирії та Іраку. Про це він сказав під час церемонії підписання військового бюджету. Відповідна промова опублікована на сайті Білого дому, передає УНН.
“Він (бюджет — ред) санкціонує продовження фінансування нашої кампанії зі знищення ІДІЛ. Як ви знаєте, ми перемогли в Сирії, ми перемогли в Іраку. Але вони поширюються в інших районах. І ми переслідуємо їх так само швидко, як вони поширюються. За останні вісім місяців ми добилися в боротьбі з ІДІЛ більших успіхів, ніж попередня адміністрація за весь термін свого правління”, — заявив президент США.
Як повідомляв УНН, іракський прем’єр заявив про перемогу над “Ісламською державою”.