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Іракський прем'єр заявив про перемогу над "Ісламською державою"

Іракський прем'єр заявив про перемогу над "Ісламською державою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Хаїдер аль-Абаді в суботу заявив, що Ірак був “повністю звільнений” від бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Головнокомандувач Хаїдер Алабаді оголосив про те, що збройні сили Іраку забезпечили безпеку в західній пустелі та по всьому іраксько-сирійському кордону, сказавши, що це знаменує собою закінчення війни проти терористів-даэш, яких повністю перемогли та вивели з Іраку”, — йдеться в заяві федерального уряду на офіційній сторінці в Twitter.

“Наші героїчні збройні сили тепер забезпечилибезпеку на всій довжині кордону Ірак-Сирія. Ми перемогли Даєш через нашу єдність і жертву для народу. Хай живе Ірак і його народи", - сказав Абаді пізніше в окремому повідомленні в соцмережі.

Коаліція під керівництвом США, яка підтримує іракські сили проти "Ісламської держави", висловила своє щире вітання.

“Коаліція вітає людей Іраку з їх значною перемогою проти "ІД". Ми підтримуємо їх, оскільки вони встановлюють умови для безпечного та процвітаючого майбутнього Іраку, “зазначили представники коаліції в заяві у Twitter.

Як повідомляв УНН, 8 листопада армія Сирії взяла під повний контроль місто Албу Кемаль, яке є останнім оплотом терористичного угрупування “Ісламська держава” на території країни.

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