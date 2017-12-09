Иракский премьер заявил о победе над "Исламским государством"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Премьер-министр Хаидер аль-Абаде в субботу заявил, что Ирак был "полностью освобожден" от боевиков террористической группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Главнокомандующий Хаидер Алабади объявил о том, что вооруженные силы Ирака обеспечили безопасность в западной пустыне и по всему иракско-сирийской границы, сказав, что это знаменует собой окончание войны против террористов, которых полностью победили и вывели из Ирака", - говорится в заявлении федерального правительства на официальной странице в Twitter.
"Наши героические вооруженные силы теперь забезпечилибезпеку на всем протяжении границы Ирак-Сирия. Мы победили Даешь через наше единство и жертву народа. Да здравствует Ирак и его народы", - сказал Абаде позже в отдельном сообщении.
Коалиция под руководством США, которая поддерживает иракские силы против "Исламского государства", выразила свое искреннее приветствие.
"Коалиция приветствует людей Ираке с их значительной победой против "ИГ". Мы поддерживаем их, поскольку они устанавливают условия для безопасного и процветающего будущего Ирака", - отметили представители коалиции в заявлении в Twitter.
Как сообщал УНН, 8 ноября армия Сирии взяла под полный контроль город Албу Кемаль, которое является последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.