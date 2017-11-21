Іран заявив про знищення "Ісламської держави"

К.Сулеймані оголосив про кінець існування "ІД". З його слів, попередні оцінки показують, що терористи завдали шкоди Сирії і Іраку обсягом 500 млрд доларів.

У листі також зазначається, що терористичне угрупування "ІД" чинили акти геноциду щодо жителів Сирії, в тому числі масове вбивство, сексуальне рабство, масове спалення живих людей та інші злочини проти людяності.

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"Я, як вами призначений солдат в цьому полі, після завершення операції звільнення сирійського міста Абу-Камаль, останнього великого оплоту "ІД" і завершення існування цієї ... групи, оголошую поразку і знищення терористичної групи "ІД", - йдеться в листі .

Він привітав "з цією великою і вирішальною перемогою".

Нагадаємо, іракські сили відбили останнє утримуване "ІД" місто.

На початку листопада сили безпеки Іраку за підтримки міжнародної коаліції проти "Ісламської держави" звільнили майже всю територію, підконтрольну "ІД" в Іраку.